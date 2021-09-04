رئيس البرلمان وزير الداخلية السعودي في بغداد

2021/09/04 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود في العاصمة بغداد.وذكر مكتب رئيس مجلس النواب في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحلبوسي استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي”.

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