2021/09/04 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم السبت، إن مشاركة الإيرانيين في مراسم “أربعينية الإمام الحسين” يتوقف على موافقة الحكومة العراقية، مؤكداً أن في حال حصول الموافقة فالمشاركة ستتاح لمن تلقى جرعتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الإيراني : قرار مشاركة الإيرانيين في زيارة الأربعين متوقف على الحكومة العراقية المركز الخبري الوطني.

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