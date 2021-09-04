التعليم تتحدث عن موعد جديد لاستئناف العام الدراسي في الجامعات وتؤكد: لاتوسعة للدراسات العليا

2021/09/04 | 14:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، توقعاتها بشأن زيادة استيعاب قبول الطلبة في الجامعات، فيما أشارت الى أن جهات عليا أصدرت قراراً بعدم زيادة مقاعد الدراسات العليا مستقبلاً.وقال مستشار الوزارة علاء عبد الحسن في تصريح صحفي، إن “الوزارة ستغير موعد دوام طلبة الجامعات، لتجنب موعد الانتخابات، الذي يعلم الجميع أنه يوم […]

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