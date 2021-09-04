2021/09/04 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي مع ثورة 14 تموز 1958وقع التصادم الفاصل والحاسم، بين قوى الحداثوية المناهضة شكلا للدولة المفبركة من قبل الاحتلال، وبين الاليات الصامته المتعدية للكيانيه، وفي حين كانت هذه لحظتها قد افصحت عن هزيمة النموذج والكيانيه الغربية، واندحارها الكلي، ذهبت الأحزاب المتشكله في "جبهة الاتحاد الوطني"، وفي مقدمها وعلى راسها الحزب الشيوعي العراقي، الى أعادة محاولة تكريس النمط المذكور، بالاصرار على تشبية الخاصيات ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انحلال الحزب الشيوعي العراقي/ 5 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انحلال الحزب الشيوعي العراقي/ 5 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).