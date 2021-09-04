التخطيط تزف بشرى عبر NRT حول توظيف جميع الشباب العاطلين

2021/09/04 | 15:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التخطيط، السبت، انها جادة في وضع الخطط الكفيلة بايجاد فرص العمل لجميع الشباب العاطلين.

واضاف المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، لـ NRT عربية (4 ايلول 2021)، حول قدرة الحكومة من تنفيذ مشروع قانون التنجيد الالزامي، أن "وزارة التخطيط جادة في وضع الخطط الكفيلة بايجاد فرص عمل لكل الشباب العاطلين، من الخرجين وغير الخرجين في القطاع الخاص".

واوضح أن "التركيز منصب على هذا الاتجاه في هذة المرحلة"، مشيرا الى ان

"عدد الموظفين المسجلين في منصة الرقم الوظيفي وصل الي مليونين و 700 الف موظف".

وحول العدد الكلي لموظفي العراق، رفض الهنداوي الافصاح عن الرقم قائلا، "عندما يكتمل تسجيل كل الموظفين في العراق سيتم الافصاح عن العدد الكلي بشكل رسمي".

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