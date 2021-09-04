ميسي ونيمار وجها لوجه في قمة نارية  

2021/09/04 | 15:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت القمة بين المنتخبين مقررة في مارس الماضي، بيد أن فيروس كورونا أجبر الاتحاد الأميركي الجنوبي على تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة بسبب رفض الأندية الأوروبية الترخيص للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات بلادهم.

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