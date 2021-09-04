2021/09/04 | 15:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم ممثل الامام الخامنئي (مدظله) في العراق، السيد مجتبى الحسيني، اليوم السبت، بواجب العزاء والمواساة بوفاة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره).وقال السيد الحسيني في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيِّد محمد سعيد الحكيم، نعم إنَّه رضوان […]

ظهرت المقالة السيد الحسيني يعزي بوفاة المرجع محمد سعيد الحكيم (قدس سره) أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحسيني يعزي بوفاة المرجع محمد سعيد الحكيم (قدس سره)) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحسيني يعزي بوفاة المرجع محمد سعيد الحكيم (قدس سره)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).