الميناء يكمل صفقة التونسي الراقوبي

2021/09/04 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن نادي الميناء، اليوم السبت، إكمال صفقة انتقال و ضم المحترف التونسي محمد الراقوبي .

وقال النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "إكمال صفقة انتقال و ضم المحترف التونسي محمد الراقوبي قادما من المنستيري احد أندية الدوري الممتاز في تونس"، لافتا الى ان "الراقوبي لاعب الهجوم أندية مثل أبرزها الصفاقسي و القيروان".

وأضاف ان "الايام المقبلة ستشهد تواجده للانضمام الرسمي للسفانة مع انطلاقة الدوري الممتاز في العشرين من الشهر الحالي".

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