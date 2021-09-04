ستعود قريباً.. رسالة مطمئنة عن حالة ياسمين عبد العزيز

2021/09/04 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

بعد أسابيع من الترقب حول الحالة الصحية للفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، خرج شقيقها وائل عبد العزيز لطمأنة جمهورها ومحبيها.

فقد أكد وائل في منشور على حسابه في فيسبوك، أن ياسمين بخير وستعود قريباً إلى عملها ومنزلها، وكتب، "ياسمين بخير الحمد لله..



وهترجع قريبا لبيتها وشغلها".

كما تطرق إلى شائعة وفاة شقيقته، والتي تم تداولها بكثرة مؤخراً، معتبراً أن "خبر وفاتها إشاعة وضيعة..



ربنا يجعل يومي قبل يومها".

أحمد العوضي إلى سويسرا

يذكر أنه قبل أيام سافر الفنان، أحمد العوضي، إلى سويسرا للتواجد إلى جوار زوجته خلال تلقيها العلاج، بعد أن تمكن من الانتهاء من الأوراق الخاصة بالسفر.

تأتي هذه الخطوة بعد أن ترددت أنباء عن انفصاله عن ياسمين أو وجود قرار مؤجل بالانفصال، حيث استشهد البعض بتواجده في مصر بعيداً عنها خلال رحلة علاجها في سويسرا.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز عاشت فترة صعبة للغاية، بعد أن دخلت المستشفى في مصر لإجراء جراحة دقيقة وتعرضت لمضاعفات بعدها، ما استدعى وضعها بالرعاية المركزة.



وبعد خروجها من المستشفى، توجهت إلى سويسرا على متن طائرة إسعاف لاستكمال رحلة العلاج.

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