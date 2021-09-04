النجف تسجل 182 إصابة جديدة بفايروس كورونا

2021/09/04 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجفأعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، تسجيلها 182 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الكوادر الصحية بالمحافظة اجرت اليوم 868 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR ".وأضافت ان "عدد الإصابات الجديدة بلغ 182، فيما وصلت حالات الشفاء الى 246 حالة"، لافتة الى انه "تم تسجيل حالتي شفاء".

وتابعت ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف اصبح كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي: 84943

مجموع حالات الشفاء: 81738

مجموع الوفيات: 681

مجموع الحالات تحت العلاج: 2524

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 4985".

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