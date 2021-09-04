2021/09/04 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام مقاتلات روسية بقصف بشكل مكثف مناطق جنوبي إدلب.وقال المرصد السوري، في بيان له: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا جويا روسيا على منطقتي أورم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقاتلات روسية تقصف بشكل مكثف مناطق جنوبي “إدلب” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلات روسية تقصف بشكل مكثف مناطق جنوبي “إدلب”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلات روسية تقصف بشكل مكثف مناطق جنوبي “إدلب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).