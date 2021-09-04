بالصور.. يار الله يزور القطعات المنتشره في حاوي العظيم

2021/09/04 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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زار رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله ، اليوم السبت، القطعات المنتشرة في حاوي العظيم والحدود الفاصلة بين ق ع سامراء وصلاح الدين وديالى.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله ، زار القطعات المنتشرة في حاوي العظيم والجدود الفاصلة بين قاطع عمليات سامراء وصلاح الدين وديالى".

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