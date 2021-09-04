2021/09/04 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت،

القبض على 7 شبكات لتزوير المعاملات

والمستمسكات في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "بعمليات أمنية نوعية مستندة

إلى معلومات دق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينها كربلاء.. القبض على أخطر 7 شبكات للتزوير في ست محافظات (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بينها كربلاء.. القبض على أخطر 7 شبكات للتزوير في ست محافظات (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).