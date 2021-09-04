2021/09/04 | 15:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوت.. تظاهرة جماهيرية في مناطق شعبية تعاني الإهمال في تقديم الخدمات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zyay6lEc60E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوت.. تظاهرة جماهيرية في مناطق شعبية تعاني الإهمال في تقديم الخدمات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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