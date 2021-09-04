الخطابي للنبأ: حملة رفع التجاوزات مستمرة ولن تتوقف

2021/09/04 | 15:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطابي: يجب ان لا تستخدم العشوائيات التي يسكنها الفقراء ورقة للدفاع عن المتجاوزين على الاماكن التجارية.

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