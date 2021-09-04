2021/09/04 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افتتح قسم تمكين المراة في شبكة الاعلام العراقي ،اليوم السبت،ورشة تدريبية بعنوان الظهور الاعلامي وادارة الحملات الانتخابية الناجحة للمرشحات في السباق الانتخابي المقبل والبالغ عددهن 900 مرشحة بالتعاون مع امانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شبكة الإعلام تفتتح ورشة تدريبية لادارة الحملات الانتخابية للمرشحات المركز الخبري الوطني.

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