الأمن الوطني يفكك سبع شبكات لتزوير المعاملات الرسمية في ست محافظات

2021/09/04 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ فكك جهاز الأمن الوطني،سبع شبكات لتزوير المعاملات الرسمية في ست محافظات هي بغداد والأنبار وبابل وكربلاء والديوانية والبصرة./انتهى7

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