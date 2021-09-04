دون شروط مسبقة.. محادثات جادة بين السعودية وإيران

2021/09/04 | 15:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم السبت، على المواقف التي تبنتها السعودية في اتصالاتها مع إيران.وقال مساعد وزير الخارجية علي رضا عنايتي في تصريح صحفي، ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية تشيد بالمواقف التي تبنتها الرياض فيما يخص المباحثات بين الطرفين”.وأشار الى ان “السعودية جادة في محادثاتها مع إيران ولم يكن لدى الجانبين …

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محادثات جادة بين السعودية وإيران أولاً على النور نيوز.

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