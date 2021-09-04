الكاظمي والعودات يبحثان سبل تسهيل التكامل الثنائي بين العراق والأردن

2021/09/04 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني••••••••••

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية السيد عبد المنعم العودات.

ورحّب السيد الكاظمي بالوفد الضيف، وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، التي وصلت مؤخراً إلى مستوى عالٍ من التعاون، مشيداً بدور جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تنمية هذه العلاقات، وقد تجلّى ذلك في حضوره الفاعل في القمم الثلاثية، وأيضاً في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأضاف سيادته أن توطيد العلاقات بين بغداد وعمّان، ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة، فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية، وحثّ سيادته البرلمانيين في كلا البلدين على العمل؛ من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائي والإقليمي، التي شرعت بها الحكومتان العراقية والأردنية.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، أن العراق مر بظروف صعبة، وهو الآن في مرحلة التعافي، والمضي باتجاه الوضع الطبيعي الذي يستحقه.

من جانبه نقل رئيس مجلس النواب الأردني السيد عبد المنعم العودات، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للسيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع العراق، فضلاً عن مباركته نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي احتضنه العراق مؤخراً، وأشاد بالخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية باتجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة؛ لضمان استقرار المنطقة، وكذلك تثمين الأردن لدور العراق في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها.

وأكد السيد العودات أن التوازن والتعافي الذي يشهده العراق، أمران يستحقان الدعم والإسناد.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء4 - أيلول - 2021

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