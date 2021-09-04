شاهد.. صياد في أمريكا يصطاد سمكة آسيوية غريبة تزن حوالي 6 أرطال

2021/09/04 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث شيء مجنون تحت سطح الماء لصياد في ماساتشوستس.اصطاد مايك باول سمكة غريبة ومخيفة في بحيرة في كانتون.السمكة ذات الأنياب، التي تزن ما يقرب من 6 أرطال، من الأنواع التي تسمى “رأس الأفعى” ، ويقول خبراء الحياة البرية المحليون إنها موطنها الأصلي آسيا وأنها غير قانونية في الولايات المتحدة

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