2021/09/04 | 15:33 - المصدر: عين العراق

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السبت 4 سبتمبر 2021 | 03:24 مساءً

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النهج الوطني تعزي برحيل المرجع الديني محمد سعيد الحكيم

قدمت كتلة النهج الوطني التعازي للامة الاسلامية برحيل المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه ).



واضافت "نسأل الله تعالى أن يرفع درجته في الجنان ، على ما أصابه من ظلم النظام الصدامي المجرم وما تعرض له في سجونه القمعية من آلام ومضايقات لسنوات عديدة ضمن حملة قاسية ظالمة شنها النظام البعثي المستبد ضد الحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف" .



وتابعت" ندعو الله تعالى أن يمن بالصبر والسلوان على عائلته ومريديه وان يحفظ الله تعالى الحوزة العلمية ويبارك في عطائها للامة الإسلامية والإنسانية جمعاء" .

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