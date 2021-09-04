2021/09/04 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7LJ_KX_EZIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التحالف الدولي في العراق يعلن موقف اميركا من عناصر د١١عش | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التحالف الدولي في العراق يعلن موقف اميركا من عناصر د١١عش | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).