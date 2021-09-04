2021/09/04 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، خلال استقباله رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية عبد المنعم العودات أن العراق مر بظروف صعبة، وهو الآن في مرحلة التعافي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي لرئيس مجلس النواب الاردني: العراق في مرحلة التعافي المركز الخبري الوطني.

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