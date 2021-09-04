السعودية ترحل 9929 مخالفاً منذ نوفمبر الماضي

2021/09/04 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت أن الحملات الميدانية التي تقوم بها السلطات الأمنية في المملكة منذ نوفمبر(تشرين ثان) 2017 أسفرت عن إحالة 63 ألفاً و491 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، مشيرة إلى أنه تم ترحيل 9 آلاف و929 مخالفاً منهم.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 26 أغسطس (آب) حتى أول سبتمبر(أيلول) الحالي، أسفرت عن ضبط 16 ألفاً و638 مخالفًا، منهم 5800 مخالف لنظام الإقامة، و9383 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1455 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 849 شخصاً، 55% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبياً الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 19 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

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