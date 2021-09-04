الكاظمي: توطيد العلاقات بين بغداد وعمان ينعكس ايجابياً على المنطقة

2021/09/04 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان توطيد العلاقات بين بغداد وعمان، سينعكس ايجابياً على المنطقة.

وذكر بيان عن مكتب رئيس الوزراء ان “الكاظمي، استقبل رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية عبد المنعم العودات“.

وبين ان “الكاظمي رحب بالوفد الضيف، وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، التي وصلت مؤخراً إلى مستوى عالٍ منالتعاون، مشيداً بدور جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تنمية هذه العلاقات، وقد تجلّى ذلك في حضوره الفاعل في القمم الثلاثية،وأيضاً في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة“.

وأضاف الكاظمي أن “توطيد العلاقات بين بغداد وعمّان، ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة، فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجيةوالاقتصادية، وحثّ سيادته البرلمانيين في كلا البلدين على العمل؛ من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائي والإقليمي، التي شرعت بهاالحكومتان العراقية والأردنية“.

وأكد ” رئيس مجلس الوزراء، أن “العراق مر بظروف صعبة، وهو الآن في مرحلة التعافي، والمضي باتجاه الوضع الطبيعي الذي يستحقه“.

من جانبه نقل رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للسيد رئيس مجلس الوزراء،مؤكداً “حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع العراق، فضلاً عن مباركته نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي احتضنه العراقمؤخراً“، وأشاد بالخطوات التي “تقوم بها الحكومة العراقية باتجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة؛ لضمان استقرار المنطقة، وكذلك تثمينالأردن لدور العراق في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها“.

وأكد العودات أن “التوازن والتعافي الذي يشهده العراق، أمران يستحقان الدعم والإسناد“.

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