اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تناقش آخر المستجدات

2021/09/04 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد في مقر وزارة الداخلية، اليوم السبت، مؤتمراً للجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، برئاسة الفريق الاول الركن عبد الأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شارك في المؤتمر أعضاء اللجان الاساسية والفرعية والعديد من الضباط والقادة من الجهات الأمنية المشرفة …

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