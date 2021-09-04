إنخفاض إصابات ووفيات كورونا في العراق

2021/09/04 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 4316 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 7415 حالة للشفاء و48 حالة وفاة جديدة في عموم العراق.وأشارت الى تلقي 1813 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.

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