مدرب المنتخب العراقي يكشف اسباب اخفاق “كوفند” في بارالمبياد طوكيو

2021/09/04 | 16:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف رئيس اتحاد العاب القوى مهدي باقر، اليوم السبت، سبب تراجع مستوى كوفند حسن وحصوله على المركز السادس برقم (37.19) م برمي الرمح.وقال باقر إن “رغم انجازات كوفند السابقة وحصوله على اوسمة ملونة في كل مشاركة بارالمبية، إلا أنه لم يتمكن من إحراز وسام في طوكيو لإصابته بوباء كورونا قبيل انطلاق البطولة فضلا […]

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