الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم.. انخفاض في مؤشر الإصابات

2021/09/04 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 أيلول 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 4316 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 7415 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 48 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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