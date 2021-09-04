الكاظمي والأمير عبد العزيز بن سعود يحسمون مصير 3 ملفات امنية بين العراق والسعودية

2021/09/04 | 16:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 ايلول 2021)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم السبت، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله بحث التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات الأمنية، وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين".

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