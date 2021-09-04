2021/09/04 | 16:36 - المصدر: عين العراق

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السبت 4 سبتمبر 2021 | 04:34 مساءً | عدد القراءات : 5

الصحة تسجل انخفاضا ملحوظا باصابات كورونا اليومية في العراق

سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، انخفاضا ملحوظا بالاصابات اليومية لفيروس كورونا في عموم البلاد.

واعلنت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي إنها سجلت، 4316 اصابة جديدة بكورونا، في حين سجلت 7415 حالة شفاء منه".

واشارت الى انها سجلت "48 حالة وفاة"، لافتة الى ان "عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم بلغ 21813 حالة".

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