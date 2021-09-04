الكشف عن هوية مهاجم أوكلاند وفيديو للحظة إطلاق النار عليه

2021/09/04 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون نيوزيلنديون، السبت، أن المهاجم الذي طعن خمسة أشخاص، الجمعة، في متجر في أوكلاند، هو أحمد محمد شمس الدين البالغ من العمر 32 عاما.

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