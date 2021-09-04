الحلبوسي يؤكد لوزير الداخلية السعودي اهمية دعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار

2021/09/04 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أهميةَ الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين العراق والسعودية، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب”استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود والوفد المرافق له”، مبينا ان “اللقاء بحث تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة”.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، “أهميةَ الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار”.

من جهته، عبَّر وزير الداخلية عن “دعم المملكة العربية السعودية للعراق وبتوجيهٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، والتعاون في جميع المجالات، من أجل تحقيق الاستقرار”، مؤكداً أن “استقرار العراق سينعكس إيجاباً على المملكة”.

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