تفاصيل لقاء وزير الداخلية مع نظيره السعودي

2021/09/04 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

استقبل وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي اليوم السبت، في مطار بغداد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، المكون من وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق الأستاذ عبد العزيز بن خالد الشمري، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبد الله الشهري، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام التعاون الدولي العميد عمر بن صالح الزهراني. وقد حضر مراسم الاستقبال السادة الوكلاء وقادة الوزارة، والعديد من الضباط.وتأتي زيارة صاحب السمو للعراق استجابة لدعوة رسمية من قبل وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، حيث عقد الجانبان العراقي والسعودي مباحثات ، ركزت على تطوير العلاقات والتنسيق في مختلف المجالات من بينها العمل الاستخباري، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، والأدلة الجنائية، والتدريب، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك،كما تم الأتفاق على تبادل الزيارات واللقاءات بين الدوائر والمديريات في الوزارتين بما يعزز المصالح المشتركة وأمن البلدين الشقيقين.

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