ضبط 3 حاويات تضم مادة كيميائية خطرة في أم قصر الجنوبي

2021/09/04 | 16:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليو السبت، ضبط 3 حاويات تضم مادة كيميائية خطرة ومواد مخالفة في ميناء أم قصر الجنوبي.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال الاعتماد على جهودها في المتابعة الجيدة والتدقيق، تمكنت من ضبط 3 حاويات مخالفة …

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