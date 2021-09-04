العراق والسعودية يبحثان تطوير التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

2021/09/04 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين.

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