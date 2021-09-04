الصحة تعلن وصول أدوية مهمة من مناشئ عالمية رصينة

2021/09/04 | 16:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم السبت، وصول أدوية مهمة من مناشي عالمية رصينة.وأوضح بيان لوزارة الصحة تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الأدوية تستعمل لعلاج مرض تصلب الاعصاب المتعدد، وأخرى لمنع رفض الأعضاء لدى الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع الكلى، فضلا عن وصول كواشف مختبرية رصينة”.وأكد، ان …

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