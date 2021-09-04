2021/09/04 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق يعلن دعمه لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:57

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن دعمه لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن دعمه لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).