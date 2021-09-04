صحة البصرة تعلن وصول لقاح فايزر الى جميع المنافذ التلقيحية بالمراكز الصحية والمستشفيات

2021/09/04 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلنت دائرة صحة البصرة وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر ( جرعة اولى - ثانية ) في جميع المنافذ التلقيحية بالمراكز الصحية والمستشفيات.وذكر اعلام الدائرة في بيان " ان لقاح فايزر ( جرعة اولى - ثانية ) متوفر في جميع المنافذ التلقيحية بالمراكز الصحية ومستشفيات ( الصدر التعليمي ، والفيحاء التعليمي ،الشفاء العام ،الزبير العام ، ابي الخصيب العام ،القرنة العام ،ام قصر العام ، الفاو العام ) .واضاف " ان لقاح سينوفارم الصيني (جرعة ثانية ) يتوفر ايضا في جميع المنافذ التلقيحية بالمراكز الصحية كافة مبينا " توفر لقاح استرازنيكا جرعة ثانية في جميع المراكز الصحية ./انتهى

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