المالكـي يلتقي وفد مجلس النواب الاردنـي برئاسة العودات

2021/09/04 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقـى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم السبت ، وفد مجلس النواب الاردني برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات ، بحضور عدد من النواب اعضاء كتلة دولة القانون في مجلس النواب .وقال بيان لمكتب المالكي انه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين ، فضلا عن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة .واشار المالكي الى ان العلاقات العراقية الاردنية تتمتع بالمتانة والتميز وهذه مسؤولية كبيرة تستدعي من البلدين الحفاظ عليها ، .وتابع لقد بذلنا جهود كبيرة واسسنا لعلاقات راسخة وشيدناها على اسس تسودها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .واكد المالكي ان المنطقة تواجه تحديات وازمات كثيرة ، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، والوصول نحو خلق تكامل سياسي واقتصادي واجتماعي ، مبينا ان العراق يسعى اليوم الى تحقيق وئام سياسي داخلي ، ونتطلع الى ان يسود هذا الوئام علاقات العراق مع اشقائه العرب .بدوره نقل رئيس مجلس النواب الاردني تحيات جلالة الملك والقيادة الاردنية الى نوري المالكي ، معربا عن سعادته بزيارة بغداد ، مشيداً بتنامي العلاقات المشتركة، ومجدداً وقوف بلاده إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين./انتهى5

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