لقاء يجمع المالكي ورئيس مجلس النواب الأردني

2021/09/04 | 17:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، مع رئيس مجلس النواب الاردني عبد المنعم العودات، تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

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واشار الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 أيلول 2021)، الى ان "العلاقات العراقية الاردنية تتمتع بالمتانة والتميز وهذه مسؤولية كبيرة تستدعي من البلدين الحفاظ عليها"، وتابع "لقد بذلنا جهود كبيرة واسسنا لعلاقات راسخة وشيدناها على اسس تسودها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

واكد المالكي ان "المنطقة تواجه تحديات وازمات كثيرة ، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، والوصول نحو خلق تكامل سياسي واقتصادي واجتماعي"، مبينا ان "العراق يسعى اليوم الى تحقيق وئام سياسي داخلي، ونتطلع الى ان يسود هذا الوئام علاقات العراق مع اشقائه العرب".

من جهته نقل رئيس مجلس النواب الاردني "تحيات جلالة الملك والقيادة الاردنية الى السيد نوري المالكي ، معربا عن سعادته بزيارة بغداد"، مشيداً "بتنامي العلاقات المشتركة".

وجدد العودات "وقوف بلاده إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين".

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