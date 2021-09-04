نقابة الصيادلة تدعو الى دعم الاعلامي لمشروع الدولار الدوائي

2021/09/04 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، اليوم السبت، عن خطة لدى النقابة تمهد لتأمين فرص عمل لخريجي المجموعة الطبية، فيما دعا وسائل الإعلام إلى دعم مشروع الدولار الدوائي.وقال الهيتي في تصريح […]

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