التعليم تعلن تغيير موعد دوام الطلبة وتوضح بشأن توسعة مقاعد الدراسات العليا

2021/09/04 | 17:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، انها ستغير موعد دوام طلبة الجامعات، الذي يصادف ذات يوم الانتخابات (10 تشرين الاول)، مبينة ان هذا اليوم لن يكون فيه عمل أو دوام، فيما أشارت إلى وجود قرار من جهة عليا يقتضي بعدم إجراء أي توسعة مستقبلا في مقاعد الدراسات العليا.

وذكر مستشار الوزارة، علاء عبدالحسن، للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (4 ايلول 2021)، إن "الوزارة ستغير موعد دوام طلبة الجامعات، لتجنب موعد الانتخابات، الذي يعلم الجميع أنه يوم الديمقراطية في العراق، ولن يكون هناك عمل أو دوام في ذلك اليوم التاريخي"، مرجحا أن "الوزارة سترتئي أن يكون دوام الطلبة للدراسات الاولية بعد موعد الانتخابات".

من جانب آخر أوضح عبدالحسن بشأن التوسعة في مقاعد الدراسات العليا، أن "الوزارة اتخذت قراراتها بناء على الطاقة الاستيعابية للجامعات، وبالتالي فإن أعداد الطلبة المقبولين ستحاكي الحاجة الفعلية أو الطاقة الاستيعابية للجامعات".

وأضاف، أن "هناك قرارا من جهة عليا يقتضي عدم إجراء أي توسعة مستقبلا في مقاعد الدراسات العليا، وبالتالي الوزارة ملتزمة بهذا القرار".

وتابع، أن "الوزارة استنفرت كل طاقاتها في استيعاب كل أبنائها من خريجي الدراسة الاعدادية، ونتوقع زيادة 120 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، بالنسبة لهذا العام".

وبين ان "وزارة التعليم العالي ستعمل على إجراء توسعة معقولة ومقبولة، لاستيعاب الزيادة الهائلة والكبيرة المتوقعة من مخرجات الدراسة الاعدادية".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت في وقت سابق، يوم العاشر من تشرين الأول موعدا لدوام طلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات العراقية.

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