2021/09/04 | 17:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rqvR4xyJ9Wg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رجل مسن يتحدث عن الواقع بشكل مضحك والسبب أخذ اموال من اصحاب المحال التجارية | واحد من الناس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رجل مسن يتحدث عن الواقع بشكل مضحك والسبب أخذ اموال من اصحاب المحال التجارية | واحد من الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).