2021/09/04 | 17:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BCqWWdc9uh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يخاطب موظف دائرة البلدية | واحد من الناس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب يخاطب موظف دائرة البلدية | واحد من الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).