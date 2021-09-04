2021/09/04 | 17:07 - المصدر: عين العراق

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السبت 4 سبتمبر 2021 | 05:02 مساءً | عدد القراءات : 7

المرور تفند غرامة الـ215 مليون على ‘‘السايبا‘‘: خمسون ألف فقط!

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، توضيحاً جديداً بشأن الغرامة المالية المفروضة بحق سائق سيارة السايبا والبالغة أكثر من 200 مليون دينار عراقي.

وذكرت المديرية أنه “كانت هناك مناشدة من قبل احد سائقي المركبات حول وجود غرامات متراكمة على مركبتة تقدر بمائتي وخمسة عشر مليون دينار عراقي، وبعد المتابعة وامر وتوجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي) الى وحدة الغرامات بالتحري والتدقيق حول هذا الموضوع، تبين ان موقف سائق المركبة سليم ولا توجد عليه سوى غرامة مالية مقدارها خمسون الف دينار وقد تم دفعها”.

وأوضحت، أنه “كان هنالك خلل فني في النظام اثناء ترحيل مبلغ الغرامة”، مشيرةً إلى أن “الالية المتبعة في مديرية المرور العامة يتم من خلالها تدقيق الغرامات عبر شريط المخالفات قبل دفع الغرامات في مجمعات التسجيل او القواطع، وعليه ان الخلل في مجموع مبلغ الغرامة يتم تدقيقه قبل دفع الغرامة من قبل المواطن”.

ونفت المرور تصريحاتها حول ما تناقله البعض ان “مجموع الغرامة نتيجة المضاعفات وانما قد وجهنا الدعوة لصاحب المركبة بالتوجه الى قسم العلاقات من اجل الوقوف على حيثيات الموضوع”.

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