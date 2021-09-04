مزارع صيني ينتج بطيخاً عملاقاً بوزن يصل إلى 90 كلجم وطول متر ونصف

2021/09/04 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأثارت بطيختان عملاقتان تعودان إلى مزارع صيني الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ضخامة حجمهما.

ويزيد وزن البطيختين بحسب صحيفة "الشعب" الصينية؛ على 90 كلغ ويبلغ طولهما 1.45 متر، وهما تعودان إلى المزارع تشانغ فوشينغ من قرية تشن ليو الغربية بمقاطعة خنان الصينية.

من جانبه، قال المزارع تشانغ إنه أنتج الكثير من البطيخ العملاق هذا العام، مشيراً إلى أنه وفقًا لسعر الشراء الحالي فإن عائدات المزارع الصيني مع نهاية الموسم في أواخر شهر سبتمبر الجاري ستكون وصلت إلى 3 آلاف يوان صيني.

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