آرسنال يتوصل لاتفاق مع كونتي من أجل قيادة الفريق

2021/09/04 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

زعمت بعض التقارير في الساعات القليلة الماضية أن آرسنال الإنجليزي قد توصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وانتشرت التقارير في الفترة الماضية بأن الجانرز يعمل على تغيير مدربه الحالي ميكيل أرتيتا بعد البداية السيئة للغاية مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحسب موقع “caughtoffside”، فإن المدفعجية يعملون حاليًا على إنهاء الاتفاق مع كونتي في حال قرر النادي توجيه الشكر للمدرب الإسباني خلال الأسابيع المقبلة.

ويشير التقرير إلى أنه تم الاتفاق على الشروط من حيث المبدأ مع كونتي، مدرب تشيلسي السابق، بهدف توليه زمام الأمور اعتبارًا من أكتوبر القادم.

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