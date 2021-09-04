سوريا ترحب ب”طلب” لبنان إمرار الغاز والطاقة من مصر والأردن عبر أراضيها

2021/09/04 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية السوري فيصل المقداد (يمين) ومسؤولون سوريون يستقبلون وفداً لبنانياً ضمّ (من يسار الصورة إلى يمينها) وزير المال غازي وزني ونائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر في العاصمة دمشق 4 أيلول/سبتمبر 2021 © ا ف ب لؤي بشارة دمشق (أ ف ب) – رحبت دمشق السبت […]

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