2021/09/04 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

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القوات الامنية تعتقل شخصين على خلفية أحداث "ناحية الاسكندرية"

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